عشرات القتلى بقصف إسرائيلي مكثف ليلا على شمال غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل العشرات معظمهم من الأطفال مع تجدد القصف الجوي الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة خصوصا الأجزاء الشمالية والوسط اليوم الاثنين.وذكرت الوكالة أن 23 شخصا قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلين شمال القطاع. وفي وسط القطاع، ذكرت أن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلا في منطقة الزوايدة لتقتل وتصيب العشرات. وأفادت بقصف برج المهندسين في تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.من جهته، قال التلفزيون الفلسطيني إن خدمات الإنترنت والاتصالات انقطعت في مناطق شمال قطاع غزة.
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعهّدا بتسريع تدفق المساعدات إلى غزة، اعتباراً من اليوم الأحد.https://aawsat.
كما حثَّ مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أمس، إسرائيل على «التمييز» في عملياتها العسكرية بين حركة «حماس» والمدنيين الفلسطينيين، في وقت يكثف فيه الجيش الإسرائيلي قصفه وعملياته البرية في قطاع غزة. headtopics.com
وفي إطار المساعي ذاتها، بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، الحاجة إلى المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، والمخاوف من تصعيد أوسع للصراع في الشرق الأوسط. وتعهَّد الزعيمان الأوروبيان بالعمل معاً لضمان إيصال الأغذية والوقود والمياه والأدوية إلى المدنيين في غزة، حسبما أفادت به متحدثة باسم الحكومة البريطانية.
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من جهتها، قالت «وكالة الأنباء الصحراوية» التابعة لجبهة «البوليساريو» إن وحدات من قواتها استهدفت مواقع القوات المغربية، «مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات» على ما جاء في «البلاغ العسكري رقم 900» الصادر عن قواتها.
وقدّر المركز الفلسطيني للإعلام عدد الآليات الإسرائيلية المشاركة في الاقتحام بأكثر من 30، وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا. كما ذكرت وكالة شهاب للأنباء أن الموقع يشهد اشتباكات مسلحة. headtopics.com
وذكر الجيش الإسرائيلي عبر منصة إكس (تويتر سابقا) أن القصف جاء ردا على عمليات إطلاق من سوريا صوب إسرائيل يوم الأحد. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أشار إلى غارات إسرائيلية على مواقع أشارت إليها باعتبارها عسكرية في محافظة درعا جنوب سوريا.https://aawsat.