عسير.. حرس الحدود يُحبط تهريب 122 كجم من القات المخدر

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب (122) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص..

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: sabqorg »

حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 140 كيلوجرامًا من القات المخدرأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير , محاولة تهريب (140) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. اقرأ أكثر ⮕

القبض على 3 مخالفين لمحاولتهم تهريب مخدرات بجازانقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب 75 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر. اقرأ أكثر ⮕

ضربات أمنية توقع مهربي القات والحشيش | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةضربات أمنية توقع مهربي القات والحشيش أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب (115) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى اقرأ أكثر ⮕

جازان: إحباط تهريب 115 كيلوغراما من «القات»أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب 115 كيلوغراما من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. اقرأ أكثر ⮕

إحباط محاولة تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات المخدرأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب (150) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر. اقرأ أكثر ⮕

القبض على مخالِفَيْن لنظام أمن الحدود لتهريبهما القاتقبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مخالِفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما نبات القات المخدر بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية... اقرأ أكثر ⮕