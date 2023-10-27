عسير: إحباط تهريب 180 كيلوجراماً من «القات»

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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عسير: إحباط تهريب 125 كيلوغراماً من «القات»أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب (125) كيلوغراما من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. اقرأ أكثر ⮕

جازان: إحباط تهريب 100 كيلوغرام من «القات»أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب (100) كيلوغرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. اقرأ أكثر ⮕

عسير: القبض على شخصين لترويجهما 144 كيلوغراماً من «القات»قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن بمنطقة عسير لترويجهما 144 كيلوغراماً من نبات القات المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة. اقرأ أكثر ⮕

بالتفاصيل.. إحباط تهريب مواد مخدرة في 3 مناطقبالتفاصيل.. إحباط تهريب مواد مخدرة في 3 مناطق اقرأ أكثر ⮕

عسير.. القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 88 كيلوجرامًا من القاتعسير.. القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 88 كيلوجرامًا من القات اقرأ أكثر ⮕

حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 100 كيلوجرام من نبات القات المخدرصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕