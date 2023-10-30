عدد الشهداء يتجاوز 8000 شهيد منذ بدء العدوان على قطاع غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن 15 فلسطينيًا استشهدوا في غارات عنيفة استهدفت عدة منازل في مخيمي البريج، والنصيرات، وبلدة الزوايدة، وسط قطاع غزة.

وتشير تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية عن وجود أكثر من 2000 مفقود تحت أنقاض المنازل التي استهدفها القصف الجوى والمدفعي الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة إلى تجاوز عدد الشهداء منذ بدء العدوان 8100 شهيد ونحو 20300 جريح.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: alyaum »

ارتفاع عدد شهداء الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 35ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة جرّاء القصف الإسرائيلي إلى 35 صحفياً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. اقرأ أكثر ⮕

حصيلة الشهداء في غزة تتخطى 8 آلاف شهيد منذ 7 أكتوبرحصيلة الشهداء في غزة تتخطى 8 آلاف شهيد منذ 7 أكتوبر اقرأ أكثر ⮕

منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزةأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، استمرار وتصاعد العدوان العسكري الإسرائيلي منذ ثلاثة وعشرين يوماً على قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى من المدنيين. اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8069 شهيدًاارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 8069 شهيدًا، وأكثر من 20 ألف جريح. اقرأ أكثر ⮕

غزة تتواصل مع العالم.. عودة تدريجية للاتصالات والإنترنتعلى الرغم من أن قطاع غزة عاش خلال الساعات الماضية على وقع قصف هو الأعنف منذ بدء الحرب الإسرائيلية عليه في السابع من أكتوبر، إلا أن قطع الاتصالات والإنترنت اقرأ أكثر ⮕

بوصلة الحرب في غزّةنفّذت إسرائيل عمليّة بريّة جديدة هي الثالثة من نوعها على قطاع غزة منذ بدء الحرب. فماذا عن الجديد فيها؟ اقرأ أكثر ⮕