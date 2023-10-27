عبر الدرون.. فصائل عراقية تزعم 'ضربنا قاعدة عين الأسد'

فقد أعلنت فصائل عراقية اليوم الخميس استهداف القاعدة. وأفاد فصيل ما يعرف بـ"حركة المقـاومة الإسـلامية فـي العراق" في بيان بأن"مقاتليه استهدفوا مباشرة عين الأسد بطائرة مسيرة ، أصابت أهدافها بشكل مباشر" وفق زعمه.هجمات سابقة ومخاوفة وغيرها من القواعد التي تضم قوات أميركية في العراق تعرضت خلال الأيام الماضية لهجمات عبر الدرون أو صواريخ الكاتيوشا.

أتت تلك الهجمات وسط مخاوف أيضا من تعرض السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء المحصنة بشكل كبير، لمحاولات اعتداء مماثلة. كما جاءت في خضم المخاوف الدولية لاسيما الأميركية من توسع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي تفجر قبل 3 أسابيع، إلى حرب إقليمية، تدخل فيه إيران على الخط إما مباشرة وإن كان مستبعداً، أو عبر الفصائل الموالية لها.فيما رفعت الولايات المتحدة جهوزيتها العسكرية، ودفعت بمزيد من أنظمة الدفاع الجوية إلى الشرق الأوسط.

فمنذ تفجر الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حماس على مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، ارتفعت وتيرة التهديدات من قبل عدة فصائل ومجموعات مدعومة إيرانياً سواء في العراق أو سوريا وحتى لبنان، حيث هدد حزب الله أكثر من مرة بالانخراط في الحرب ضد إسرائيل إذا"استدعت الحاجة". headtopics.com

اقرأ أكثر:

AlHadath »

الصدر يطالب بغلق السفارة الأميركية في بغداداستهدفت فصائل عراقية مسلحة، الجمعة، قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بغرب العراق بطائرة مسيرة. اقرأ أكثر ⮕

القوات الأميركية تسقط مسيرة قرب قاعدة بالعراققال مسؤول دفاعي أميركي إن القوات الأميركية في العراق أسقطت، طائرة مسيرة قرب قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أميركية ودولية أخرى. اقرأ أكثر ⮕

مسؤول عسكري أمريكي: القوات الأمريكية أسقطت طائرة مسيّرة قرب قاعدة 'عين الأسد'قال مسؤول دفاعي أمريكي، إن القوات الأمريكية في العراق أسقطت يوم الجمعة، مسيّرة قرب قاعدة 'عين الأسد' الجوية في غرب البلاد. اقرأ أكثر ⮕

'المقاومة الإسلامية' في العراق تعلن استهداف قاعدة 'عين الأسد' الأمريكيةأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الجمعة، استهداف قاعدة 'عين الأسد' الأمريكية غربي العراق، بطائرة مسيّرة، وإصابة هدفها إصابة مباشرة. اقرأ أكثر ⮕

العراق.. استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية بطائرة مسيّرةحزب الله في لبنان قال إن جبهة المقاومة الإسلامية في العراق نفذت هجوما بطائرة مسيرة على قاعدة عين الأسد العسكرية - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

هجوم على قاعدة عين الأسد العسكرية في العراق بطائرة مسيرةصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕