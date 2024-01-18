عبد الملك الحوثي ينتقد تقصير الدول الإسلامية تجاه الشعب الفلسطيني

قال عبد الملك الحوثي إن"هناك تقصير من معظم الدول الإسلامية في المنطقة العربية وغيرها تجاه الشعب الفلسطيني"





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