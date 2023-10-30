عبدالرحمن بن مساعد لـ مرتزقة الإعلام: لن تؤثر قيد أنملة .. كان غيرك أشطر!

السعودية وجهة العالم الحديثوجه الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، رسالة شديدة اللهجة لمن يحاول أن يتطاول أو يبتز السعودية عبر وسائل الإعلام المأجورة أو وسائل التواصل الاجتماعي.وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: “قلت مرارًا وتكرارًا وأعيد علَّ في الإعادة إفادة.. الشتائم والابتزاز وحملات اللجان المنظمة من دول ! ومؤسسات إعلامية ومرتزقة في وسائل التواصل ونباح الكلاب الضالة لم يعد يؤثر في السعودية ..”.

وأضاف “تقوم السعودية وستقوم بما تراه واجبًا تجاه محيطها الإسلامي والعربي بالأفعال لا بالأقوال ودون ضجيج ولن يثنيها عن ذلك جحود جاحد أو حقد موتور حاقد، وتفعل هذا وستظل تفعله دون أن تنتظر جزاءً أو شكورًا ولن تدعّي فعل ما لن تستطيع فعله وما تقوله ستفعله..”.

وتفاعل عبدالرحمن محمد آل فيصل مع تغريدة الأمير عبد الرحمن بن مساعد، حيث علق بقوله: “بيض الله وجهك وفيت وكفيت وتكلمت وأوضحت بما في صدورنا ولا نزيد على ذلك”.وقال أيمن عابد “كتبت فأوجعت كعادتك.. أيها المتحدث الفاخر وأحد أهم الأسلحة الإعلامية لوطني الحبيب..وعلق د. فيصل بن غازي الحازمي بقوله: “إن كان الكل مشغول بالسعودية بكل أفعالها وإنجازاتها وتوجهها إن كان حاب أو كاره من محيطنا أو من بعيد، فهو يدل على مدى قوة قوانا الناعمة وتسيدنا المفرح لنا والمحب لنا وقاهر للكاره”. headtopics.com

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