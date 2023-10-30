عام على شراء ماسك لـ'تويتر' .. ماذا تقول الأرقام؟

مرّ عام على صفقة إيلون ماسك مع مالكي تويتر وشراؤه هذه المنصة التي غيّر اسمها إلى"إكس". لكن هل حقق الأرباح الكبيرة التي كان يتوقعها؟

عام على صفقة إيلون ماسك مع مالكي تويتر وشراؤه هذه المنصة التي غيّر اسمها إلى"إكس". لكن هل حقق الأرباح الكبيرة التي كان يتوقعها؟سابقا) منذ شرائها، خصوصاً إتاحته هامشاً أكبر لحرية التعبير، وتقليل تدخل المشرفين على المنصة، وكذلك تمكين مستخدمي المنصة من شارة التوثيق الزرقاء بشروط سهلة، شريطة دفع مقابل مادي.أول ما اتخذه إيلون ماسك بعدما تحوّل إلى المالك الجديد لتويتر هو إقالة عدد من كبار المسؤولين الذين اتهمهم بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي، معلنا عن"تحرر الطائر".

لكن ماذا عن أرقام انتشار المنصة والأرباح التي حققتها خلال عام؟ لا يبدو ذلك وردياً لإيلون ماسك حسب أرقام نشرها موقع"ماشابل" المتخصص في التقنية. أول الأرقام هي المداخيل الإعلانية، فقد انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة بلغت 60 في المئة وفق ما ذكره الموقع، عن رويترز، وكل شهر كانت إيرادات الإعلانات تنخفض. headtopics.com

ويظهر النجاح الوحيد الذي حققه ماسك هو نمو عدد المشتركين في خدمة"إكس بروميوم" التي توفر الشارة الزرقاء، لكن صعب الحكم عليها كنجاح خالص، بحكم أن الخدمة لم تكن موجودة قبل استحواذه على الشركة، ولم تتمكن لحد الآن من تغطية الخسائر في الإعلانات.، الرئيسة التنفيذية لشركة X، إلى أن المنصة لديها حالياً 245 مليون مستخدم نشط يومياً في الشهر الواحد، بخسارة تقارب 3.7 في المئة، عن رقم 254 مليون مستخدم، الذي كانت تشهده المنصة قبل الصفقة مع إيلون ماسك.

كان ماسك قد زعم أن عدد المستخدمين الجدد ونسبة الدقائق التي يقضيها مستخدون نشطون في المنصة آخذة في الارتفاع، بمعدل مليوني تسجيل مستخدم جديد يومياً، وثمانية مليارات دقيقة نشطة كل يوم، لكن هذا انخفض، فحاليا هناك 7.8 مليار دقيقة نشطة و1.5 مليون مستخدم جديد. headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: dw_arabic »

«إكس» تطلق اشتراكات شهرية... هل تصبح الشبكة مدفوعة للجميع؟أطلقت منصة «إكس» أمس (الجمعة) اشتراكين جديدين بعد عام تماماً من شراء إيلون ماسك للشبكة الاجتماعية التي تعاني حالياً من صعوبات مالية. اقرأ أكثر ⮕

ماسك: 'ستارلينك' ستوفر الاتصالات في غزة عبر منظمات الإغاثةقال إيلون ماسك، اليوم السبت، إن شركة 'ستارلينك' التابعة لـ'سبيس إكس' ستدعم خطوط الاتصالات في غزة مع 'منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا'.وذكر ماسك في منشور ع اقرأ أكثر ⮕

أردوغان: نحتفل بمئوية جمهوريتنا وهي تزخر بالأصالةفي كلمة بمناسبة إتمام الجمهورية التركية 100 عام على تأسيسها - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

ميدفيديف يرد على تغريدة إيلون ماسك الساخرة حول القواعد العسكرية الأمريكية المحيطة إيرانرد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، على تغريدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الساخرة حول القواعد العسكرية الأمريكية المحيطة إيران. اقرأ أكثر ⮕

«الأونروا» تحذر من انتشار الفوضى في غزة بعد نهب مستودعات مساعدات«الأونروا» تقول إن آلاف الأشخاص اقتحموا مستودعات المساعدات ومراكز التوزيع واستولوا على الطحين والمؤن في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

بعد موافقة إيلون ماسك على دعم غزة بها.. ما هي خدمة «ستارلينك»؟بعد موافقة إيلون ماسك على دعم غزة بها.. ما هي خدمة «ستارلينك»؟ اقرأ أكثر ⮕