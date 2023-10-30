عام على شراء ماسك لـ'تويتر' .. ماذا تقول الأرقام؟

مرّ عام على صفقة إيلون ماسك مع مالكي تويتر وشراؤه هذه المنصة التي غيّر اسمها إلى"إكس". لكن هل حقق الأرباح الكبيرة التي كان يتوقعها؟
عام على صفقة إيلون ماسك مع مالكي تويتر وشراؤه هذه المنصة التي غيّر اسمها إلى"إكس". لكن هل حقق الأرباح الكبيرة التي كان يتوقعها؟سابقا) منذ شرائها، خصوصاً إتاحته هامشاً أكبر لحرية التعبير، وتقليل تدخل المشرفين على المنصة، وكذلك تمكين مستخدمي المنصة من شارة التوثيق الزرقاء بشروط سهلة، شريطة دفع مقابل مادي.أول ما اتخذه إيلون ماسك بعدما تحوّل إلى المالك الجديد لتويتر هو إقالة عدد من كبار المسؤولين الذين اتهمهم بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي، معلنا عن"تحرر الطائر".
لكن ماذا عن أرقام انتشار المنصة والأرباح التي حققتها خلال عام؟ لا يبدو ذلك وردياً لإيلون ماسك حسب أرقام نشرها موقع"ماشابل" المتخصص في التقنية. أول الأرقام هي المداخيل الإعلانية، فقد انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة بلغت 60 في المئة وفق ما ذكره الموقع، عن رويترز، وكل شهر كانت إيرادات الإعلانات تنخفض. headtopics.com
ويظهر النجاح الوحيد الذي حققه ماسك هو نمو عدد المشتركين في خدمة"إكس بروميوم" التي توفر الشارة الزرقاء، لكن صعب الحكم عليها كنجاح خالص، بحكم أن الخدمة لم تكن موجودة قبل استحواذه على الشركة، ولم تتمكن لحد الآن من تغطية الخسائر في الإعلانات.، الرئيسة التنفيذية لشركة X، إلى أن المنصة لديها حالياً 245 مليون مستخدم نشط يومياً في الشهر الواحد، بخسارة تقارب 3.7 في المئة، عن رقم 254 مليون مستخدم، الذي كانت تشهده المنصة قبل الصفقة مع إيلون ماسك.
كان ماسك قد زعم أن عدد المستخدمين الجدد ونسبة الدقائق التي يقضيها مستخدون نشطون في المنصة آخذة في الارتفاع، بمعدل مليوني تسجيل مستخدم جديد يومياً، وثمانية مليارات دقيقة نشطة كل يوم، لكن هذا انخفض، فحاليا هناك 7.8 مليار دقيقة نشطة و1.5 مليون مستخدم جديد. headtopics.com