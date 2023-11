"يقوم الأمريكيون منذ عشر سنوات بإجراء تجارب بيولوجية على أراضي روسيا، بما في ذلك اختبار أنفلونزا الطيور. إنهم يدرسون طرق هجرة الطيور المهاجرة مثل الشحرور والبط وغيرها، والتي قد تكون حاملة لأنفلونزا الطيور. أي أنهم يبحثون عن طرق غير تقليدية لإيصال الفيروس إلى روسيا".

وقال:"لا يُجري الأمريكيون هذه التجارب الخطيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا محظور بموجب القانون الذي وقعه أوباما سنة 2014. لقد نقلوا هذه الأعمال إلى أراضي دول ثالثة. يوجد حوالي 400 من هذه المختبرات في العالم، وهي منشورة في محيط روسيا، والصين، ويران وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية وبعض الدول الأخرى".

ذكرت صحيفة"نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول في البنتاغون أن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل لمساعدتها في البحث عن أماكن الرهائن لدى"حماس" في قطاع غزة.أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في غزة إلى 16جنديا، خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء المواجهات المباشرة مع مقاتلي"القسام".قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن"السعودية أكدت لواشنطن استمرار اهتمامها بالتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد انتهاء الحرب في غزة".

وثق مقطع فيديو متداول لحظة سقوط صاروخ أمس الثلاثاء وسط طريق سريع أثناء مرور السيارات بالقرب من مستوطنة أسدود جنوبي إسرائيل.صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بحثا هاتفيا الحرب الإسرائيلية على غزة.يعتقد فريق من العلماء، أنه اُكتشف أخيرا كيف تم بناء تمثال أبو الهول في مصر، منذ أكثر من 4500 عام.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن على إسرائيل وحركة حماس"وقف" القتال من أجل إتاحة الوقت لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، لكنه لم يدعم فكرة الوقف الكامل لإطلاق النار.شكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف شركة الجعة الدنماركية"كارلسبيرغ" على"تمويلها" إنتاج الأسلحة الروسية بعد إخضاع أصولها لإدارة روسية، ردا على العقوبات الغربية.

