عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن على 3 تساؤلات وتأثيرها على استحقاق الدعم

وجاء الرد :"وعليكم السلام.. لايؤثر ذلك ، و في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه ، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق للدعم سوف يشملك الدعم".كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، في وقت سابق مع استفسار، بشأن مدى تأثير الأقساط العقارية على التسجيل في دعم المواطن.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :"هل عن التسجيل يتم إضافة الأقساط بالعقاري والبنك ؟". وجاء الرد :" لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، و يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات".أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار، بشأن ظهور العلامة الصفراء وتأثيرها على التسجيل لأجل استحقاق الدعم.وجاء الرد من خدمة المستفيدين :"لا يؤثر ذلك ، وحالة الطلب"مكتمل بدون الحاجة للمرفقات"تعني أن طلبك مكتمل ولا يتطلب منك إرفاق مستندات".

أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، على استفسار بشأن مدى تأثير استئجار محل جددي على استحقاق الدعم.وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا من مواطن يقول فيه"السلام عليكم.. أنا راح أستأجر محل هل يؤثر عليه هذا العقد بالاستحقاق؟".

وجاء الرد :"وعليكم السلام.. لايؤثر ذلك ، و في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه ، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق للدعم سوف يشملك الدعم".كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، في وقت سابق مع استفسار، بشأن مدى تأثير الأقساط العقارية على التسجيل في دعم المواطن.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :"هل عن التسجيل يتم إضافة الأقساط بالعقاري والبنك ؟".

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: TWASULNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALMOWATENNET: توضيح من حساب المواطن بشأن تطبيق محددات صرف الدعم | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةتوضيح من حساب المواطن بشأن تطبيق محددات صرف الدعم أكد برنامج حساب المواطن، أنه تم تطبيق المحددات الجديدة الخاصة بصرف الدعم، من دفعة شهر أكتوبر المنصرم.

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

TWASULNEWS: هل الحاسبة التقديرية تظهر استحقاق حساب المواطن شاملاً الدعم الإضافي؟صحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية

مصدر: twasulnews | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: حساب المواطن يوضح إجراءات التعامل مع حالة الأب غير المؤهل | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةحساب المواطن يوضح إجراءات التعامل مع حالة الأب غير المؤهل كشف حساب المواطن عن الإجراءات التي يجب اتباعها في حال كان الأب غير مؤهل والتابعون مؤهلين للحصول على

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: حافز زوجته جعله يتجاوز الحد المانع في حساب المواطن | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةحافز زوجته جعله يتجاوز الحد المانع في حساب المواطن تفاعل حساب المواطن مع استفسار مواطن بشأن تجاوزه الحد المانع للحصول على دعم البرنامج.

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: حساب المواطن يوضح سبب اختلاف الحد المانع بين المستفيدين | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةحساب المواطن يوضح سبب اختلاف الحد المانع بين المستفيدين في سياق متصل، تفاعل حساب المواطن مع العديد من الاستفسارات بشأن موعد صدور أهلية شهر نوفمبر بالبرنامج،

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: المشهد الروائي اليمني... من أسئلة الهوية إلى المسكوت عنهيكشف الكتاب عن جيل من «الروائيين الجدد» في اليمن ظهر في ظروف صعبة تمر بها البلاد، ويصفه بأنه جيل متمرد على التقاليد البالية ويجمع بين استحقاق الحداثة والحرص على الهوية.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕