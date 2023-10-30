عاجل.. رفع الجاهزية القصوى للحالة المطرية في منطقة عسير

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير، جاهزيته القصوى تزامناً مع الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة، والتحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية.وذكر مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة محمد الشهري أنه تم رفع الجاهزية لغرفة القيادة والتحكم إضافة إلى 41 مركزاً إسعافياً، وفرق الاستجابة النوعية، والفرق الإسعافية التطوعية لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية وعلى مدار الساعة.

وكذلك الميدانية من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف طب طوارئ، وعربات الإسعاف والكوارث، والاستجابة النوعية المجهزة بأفضل التقنيات الحديثة والتجهيزات الطبية، لمواجهة مثل هذه الحالات.وأشار إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الدفاع المدني بالابتعاد عن أماكن السيول والأودية وتجمعات الأمطار.

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير، جاهزيته القصوى تزامناً مع الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة، والتحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية.وذكر مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة محمد الشهري أنه تم رفع الجاهزية لغرفة القيادة والتحكم إضافة إلى 41 مركزاً إسعافياً، وفرق الاستجابة النوعية، والفرق الإسعافية التطوعية لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية وعلى مدار الساعة. headtopics.com

وكذلك الميدانية من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف طب طوارئ، وعربات الإسعاف والكوارث، والاستجابة النوعية المجهزة بأفضل التقنيات الحديثة والتجهيزات الطبية، لمواجهة مثل هذه الحالات.وأشار إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الدفاع المدني بالابتعاد عن أماكن السيول والأودية وتجمعات الأمطار.

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رفع الجاهزية القصوى للحالة المطريةرفع الجاهزية القصوى للحالة المطرية اقرأ أكثر ⮕

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