عاجل.. حساب المواطن: لا بد من توافر هذا الشرط لإيداع الدعم في حساب المستفيدين

فاجأ الجميع.. الداخلية الكويتية تتخذ قرارا بشأن إلغاء إقامة العمالة المنزليةجاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين لديه إيقاف خدمات، وحسابه البنكي المسجل بحساب المواطن مجمد حاليُا، ويسأل: هل في ذلك مشكلة قد تؤثر في إيداع الدعم؟وأضاف:"وفي حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي لدينا"نشط" وكنت مستحقًا يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم. اهلاً بك ، لا بد أن يكون الآيبان البنكي"نشط" ليتم صرف الدعم، وفي حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي لدينا"نشط" وكنت مستحق يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن ، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك ، نسعد بخدمتك

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص. headtopics.com

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين لديه إيقاف خدمات، وحسابه البنكي المسجل بحساب المواطن مجمد حاليُا، ويسأل: هل في ذلك مشكلة قد تؤثر في إيداع الدعم؟وأضاف:"وفي حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي لدينا"نشط" وكنت مستحقًا يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم. اهلاً بك ، لا بد أن يكون الآيبان البنكي"نشط" ليتم صرف الدعم، وفي حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي لدينا"نشط" وكنت مستحق يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن ، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك ، نسعد بخدمتك headtopics.com

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