عاجل.. 'الأرصاد' يتوقع أمطارًا وسيولاً على مكة والمدينة والرياض ومعظم المناطق

وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة. وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وشرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة. توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

