عاجل.. .. أكبر مداهمة بجدة ومفاجأة عن ضبطية داخل مصنع كبير

وجرت مصادرة تسعة خطوط إنتاج و15 ماكينة مستخدمة في الغش…أعلنت أمانة جدة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن ضبط أحد أكبر المصانع جنوب محافظة جدة يعمل بالخفاء داخل مصنع حديد في تصنيع التبغ غير النظامي، باستخدام مكونات منتهية الصلاحية ومنتجات غير مرخصة.وأظهر مقطع فيديو لحظة ضبط كميات من التبغ غير النظامية بعد أن أخفاها المتهمون خلف جدران مصنع للمواد الحديدية.

