عاجل.. كيف تحسب قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد الزيادة الأخيرة؟

يتساءل بعض المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي حول طريقة حساب الاستحقاق، وذلك على ضوء الزيادة الأخيرة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها في منصة"إكس":"لمعرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من

وأضافت:"وسيكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريالاً بدلاً من (1100) ريال، وللتابع (660) ريالاً بدلاً من (550) ريالاً". وأعلن المتحدث باسم الوزارة في تصريحات سابقة، أنه سيبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتبارًا من الدفعة القادمة (23) بتاريخ: 2023/11/1م.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.

يتساءل بعض المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي حول طريقة حساب الاستحقاق، وذلك على ضوء الزيادة الأخيرة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها في منصة"إكس":"لمعرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من headtopics.com

وأضافت:"وسيكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريالاً بدلاً من (1100) ريال، وللتابع (660) ريالاً بدلاً من (550) ريالاً".

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تنبيه من 'الموارد' حول كيفية صرف زيادة معاش الضمان الاجتماعيصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

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