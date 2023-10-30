عاجل.. هل يمكن الجمع بين المعاش وراتب العمل؟.. توضيح من 'التأمينات' للوريث

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا حول ما إذا كان بإمكان الورثة الجمع بين المعاش وراتب العمل.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد الورثة، يسأل: أنا أحصل على معاش من التأمينات، هل في حال توظفت وسجلت في التأمينات ينقطع معاش الوالد المتوفى؟ وفي حال تركتُ الوظيفة هل أحصل عليه مجددًا؟وقالت التأمينات عبر حساب"العناية بالعملاء" في منصة"إكس":"يحق للوريث/ة في نظام التأمينات الجمع بين الاستحقاق من المعاش والدخل من العمل في حدود (3000) ريال".

وتقوم على تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية وفروعه ولوائحه التنفيذية ونظامي التقاعد المدني والعسكري بالمملكة وفقًا لأحكام الأنظمة والتنظيمات الصادرة بهذا الشأن. وتطبق هذه الأحكام بشكل إلزامي على جميع العسكريين والموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في ميزانيات الدولة وميزانيات الهيئات العامة وعلى جميع العمال السعوديين العاملين في منشآت في القطاع الخاص بالمملكة، ويطبق بشكل اختياري على العاملين لحسابهم الخاص. headtopics.com

وتقوم المؤسسة أيضًا بخدمة المستفيدين من نظامي تبادل المنافع ونظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون. أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا حول ما إذا كان بإمكان الورثة الجمع بين المعاش وراتب العمل.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد الورثة، يسأل: أنا أحصل على معاش من التأمينات، هل في حال توظفت وسجلت في التأمينات ينقطع معاش الوالد المتوفى؟ وفي حال تركتُ الوظيفة هل أحصل عليه مجددًا؟وقالت التأمينات عبر حساب"العناية بالعملاء" في منصة"إكس":"يحق للوريث/ة في نظام التأمينات الجمع بين الاستحقاق من المعاش والدخل من العمل في حدود (3000) ريال". headtopics.com

وتقوم على تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية وفروعه ولوائحه التنفيذية ونظامي التقاعد المدني والعسكري بالمملكة وفقًا لأحكام الأنظمة والتنظيمات الصادرة بهذا الشأن.

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