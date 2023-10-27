عاجل.. 7 تدابير من 'وقاية' لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

وجهت هيئة الصحة العامة"وقاية"، والتي تهدف هدف لحماية الصحة العامة وتعزيزها، والوقاية من الأمراض، ورفع الجاهزية لطوارئ الصحة العامة، نصائح مهمة للوقاية من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية.وعلى حسابها بمنصة "إكس" وجهت الهيئة أهم 7 نصائح يجب إتباعها أثناء هطول الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والطقس غير المستقر، وهي:3 – الابتعاد عن لمس الأسلاك الكهربائية.6 – الحرص على عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.
وطالبت الهيئة بتجنب السرعة والضغط على المكابح بسرعة، مشددة على أهمية ترك مسافة آمنة بين المركبات المجاورة، مع تشغيل مساحات الزجاج بشكل مستمر. كما أكدت الهيئة أهمية الابتعاد عن مناطق تجمع المياه، بالإضافة إلى أهمية استخدام إشارات التنبيه، والالتزام بمسار المركبة.1 – تجنب السرعة العالية.6 – ترك مسافة آمنة بين السائق ومن أمامه.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم حذر المركز الوطني للأرصاد من تكون سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.
وجهت هيئة الصحة العامة"وقاية"، والتي تهدف هدف لحماية الصحة العامة وتعزيزها، والوقاية من الأمراض، ورفع الجاهزية لطوارئ الصحة العامة، نصائح مهمة للوقاية من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية.وعلى حسابها بمنصة "إكس" وجهت الهيئة أهم 7 نصائح يجب إتباعها أثناء هطول الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والطقس غير المستقر، وهي:3 – الابتعاد عن لمس الأسلاك الكهربائية.6 – الحرص على عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة. headtopics.com
وطالبت الهيئة بتجنب السرعة والضغط على المكابح بسرعة، مشددة على أهمية ترك مسافة آمنة بين المركبات المجاورة، مع تشغيل مساحات الزجاج بشكل مستمر. كما أكدت الهيئة أهمية الابتعاد عن مناطق تجمع المياه، بالإضافة إلى أهمية استخدام إشارات التنبيه، والالتزام بمسار المركبة.1 – تجنب السرعة العالية.6 – ترك مسافة آمنة بين السائق ومن أمامه.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم حذر المركز الوطني للأرصاد من تكون سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.