عائلات فلسطينية نازحة بغزة تعود إلى مناطقها: 'سنموت في بيوتنا'

وقالت رحمة ساق الله، إنها عادت لمنزلها في مدينة غزة، بعد نزوحها جنوبا، من قصف الاحتلال، لكن عودتها كانت مع ابنتها وهي أقل من 18 عاما، بعد أن خسرت زوجها و 3 من أبنائها الذين استشهدوا بقصف للاحتلال.وهي واحدة من حوالي 600 ألف فلسطيني، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، نزحوا إلى جنوب قطاع غزة منذ 13 تشرين الأول/أكتوبر، بعد تحذيرات الاحتلال باستهداف شمال القطاع.

زوجها فضل وأولادها داود ومحمد وماجد (18 و15 و9 أعوام)، استشهدوا في العدوان على غزة، بينما أصيبت هي وابنتها رغد (17 عاما). وبقاؤهما على قيد الحياة ليس له أي طعم في ظل فقدانهم لأفراد عائلتهم. وحذّرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز الخميس بأن"لا مكان آمنا في غزة".

وهو ما أكدته النازحة الفلسطينية أن الاحتلال"حول غزة إلى دمار وركام، يريدونها مقبرة"، فيما وصف رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بـ"الكذاب". ويقول عبد الله (65 عاما) إنه غادر برفقة زوجته وبناتهما الخمس بيتهم في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة بعد تهديدات الاحتلال، فيما لجأوا إلى مستشفى"شهداء الأقصى" بدير البلح في وسط القطاع. headtopics.com

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