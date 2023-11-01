عائلة نصر.. مأساة تختزل حكاية أهل غزة في الحرب

الجيش الإسرائيلي من جانبه قال إنه على الرغم من أنه طلب من المدنيين الانتقال جنوبا، فإنه سيضرب أي هدف لحماس في جميع أنحاء القطاع مع اتخاذ الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الضرر. وقال صاحب عربة تجرها الدواب يدعى، أكرم القرا، إنه يسير في طريق منتظم من وسط مدينة خان يونس إلى المستشفى.ويتعين على المحظوظين الذين يجدون سريرا المغادرة قبل شفائهم.
وقالت إنه لا يمكنه تحريك رأسه بعد إصابته في القصف الإسرائيلي عندما ذهب مع شقيقه لرعي قطيع العائلة الصغير من الأغنام.كان ابن عمهما قد نقلهما إلى مستشفى الهلال الأحمر في خان يونس، كبرى مدن الجزء الجنوبي من قطاع غزة.وقالت سلوى النجار التي انتفخ وجهها من شدة البكاء "أين يذهب الناس؟".
وفي مستشفى ناصر، قال المدير ناهض أبو طعيمة إنهم يرفضون استقبال المصابين حتى الذين يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل.وعندما أزال رجال الإنقاذ المزيد من الأنقاض، ظهر باقي الجثة التي تعود لرجل من عائلة نصر التي تعرض منزلها فيوروى جار للعائلة يدعى إياد العتيلي: "مات جيراننا. في كل مكان تنظر إليه ترى شهيدا".
الجيش الإسرائيلي من جانبه قال إنه على الرغم من أنه طلب من المدنيين الانتقال جنوبا، فإنه سيضرب أي هدف لحماس في جميع أنحاء القطاع مع اتخاذ الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الضرر. وقال صاحب عربة تجرها الدواب يدعى، أكرم القرا، إنه يسير في طريق منتظم من وسط مدينة خان يونس إلى المستشفى.ويتعين على المحظوظين الذين يجدون سريرا المغادرة قبل شفائهم.
وقالت إنه لا يمكنه تحريك رأسه بعد إصابته في القصف الإسرائيلي عندما ذهب مع شقيقه لرعي قطيع العائلة الصغير من الأغنام.كان ابن عمهما قد نقلهما إلى مستشفى الهلال الأحمر في خان يونس، كبرى مدن الجزء الجنوبي من قطاع غزة.وقالت سلوى النجار التي انتفخ وجهها من شدة البكاء "أين يذهب الناس؟".
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