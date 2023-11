ظاهرة خطيرة.. كيف يمكن تجنب هوس تصفح الأخبار السيئة؟

حتى في حالة محاولة أخذ استراحة وهدنة من أجهزتنا الذكية، فإننا نعود سريعا إلى دوامة الأخبار السيئة التي أضحت تعصف بدول العالم. فعقب جائحة كورونا اندلعت الحرب في أوكرانيا وحاليا تجدد الصراع بين حماس وإسرائيل.

وفي ذلك، تقول عالمة الأعصاب مارين أورنر إن أدمغة البشر"تعالج الكلمات السلبية بشكل أسرع وأفضل وأكثر كثافة ، وهذا يعني أننا نتذكرها أكثر". وخلال تجربته التي أطلق عليها اسم"طبق الحساء بلا قعر" حيث حصلت مجموعة من المشاركين على أوعية حساء بلا قعر فيما جرى إعادة ملئها دون أن يلاحظ المشاركون.

ويأتي عقب ذلك، عمل هرمون التوتر"الكورتيزول" بمعنى الشعور بالتوتر رغم أن هذا الهرمون قد يساعد على بعض الشعور بالإنتاجية والنشاط، لكن بشكل مؤقت.وكشفت دراسات أخرى عن وجود صلة بين الاستهلاك المفرط للأخبار السيئة وارتفاع معدلات الاكتئاب والتوتر والأعراض الأخرى المشابهة لتلك الموجودة بين الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة. كشفت عن أن الأشخاص الذين أمضوا ثلاث دقائق في قراءة الأخبار السيئة في الصباح قالوا إنهم مروا بيوم سيء بعد ست إلى ثماني ساعات وذلك بنسبة 27 بالمائة.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: DW_ARABIC »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALWATANSA: التسرب الوظيفي.. أسباب وحلولعلى ضوء خبرتي الممتدة لربع قرن في القطاع الخاص، يمكنني أن ألقي الضوء على ظاهرة التسرب الوظيفي وأسبابها في هذا القطاع المهم، فالتسرب الوظيفي مصطلح يشير إلى ظاهرة انتقال العاملين من مؤسسة...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 9 من جنوده شمال غزةإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، حسب ما أفادت صحف عبرية - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕

BBCARABIC: حرب غزة: كيف يعيش الفلسطينيون داخل الخط الأخضر خلال حرب إسرائيل وغزة؟حرب غزة: كيف يعيش الفلسطينيون داخل الخط الأخضر خلال حرب إسرائيل وغزة؟

مصدر: BBCArabic | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: تركيا تعتزم تشديد قانون الأصول المشفَّرةتحاول تركيا تجنب «القائمة الرمادية»، المعروفة بقائمة الدول التي لم تبذل جهوداً كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: إيران وتركيا تدعوان إلى مؤتمر إقليمي حول غزةدعت تركيا وإيران، اليوم الأربعاء، إلى مؤتمر إقليمي يهدف إلى تجنب اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل و«حماس».

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: تونس: فرار 5 «عناصر خطيرة» سجنوا على ذمة قضايا إرهابأعلنت وزارة الداخلية التونسية فرار خمسة «عناصر خطيرة» محبوسة على ذمة قضايا إرهابية من أحد سجونها بشمال البلاد فجر اليوم (الثلاثاء).

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕