ظاهرة خطيرة.. كيف يمكن تجنب هوس تصفح الأخبار السيئة؟

حتى في حالة محاولة أخذ استراحة وهدنة من أجهزتنا الذكية، فإننا نعود سريعا إلى دوامة الأخبار السيئة التي أضحت تعصف بدول العالم. فعقب جائحة كورونا اندلعت الحرب في أوكرانيا وحاليا تجدد الصراع بين حماس وإسرائيل.
وفي ذلك، تقول عالمة الأعصاب مارين أورنر إن أدمغة البشر"تعالج الكلمات السلبية بشكل أسرع وأفضل وأكثر كثافة ، وهذا يعني أننا نتذكرها أكثر". وخلال تجربته التي أطلق عليها اسم"طبق الحساء بلا قعر" حيث حصلت مجموعة من المشاركين على أوعية حساء بلا قعر فيما جرى إعادة ملئها دون أن يلاحظ المشاركون.
ويأتي عقب ذلك، عمل هرمون التوتر"الكورتيزول" بمعنى الشعور بالتوتر رغم أن هذا الهرمون قد يساعد على بعض الشعور بالإنتاجية والنشاط، لكن بشكل مؤقت.وكشفت دراسات أخرى عن وجود صلة بين الاستهلاك المفرط للأخبار السيئة وارتفاع معدلات الاكتئاب والتوتر والأعراض الأخرى المشابهة لتلك الموجودة بين الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة. كشفت عن أن الأشخاص الذين أمضوا ثلاث دقائق في قراءة الأخبار السيئة في الصباح قالوا إنهم مروا بيوم سيء بعد ست إلى ثماني ساعات وذلك بنسبة 27 بالمائة.
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