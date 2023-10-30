طوفان الأقصى والموجة الثانية للربيع العربي

واليمن وتونس وليبيا، وحتى الأنظمة العربية الأخرى خائفة من شعوبها نتيجة سياساتها المصطدمة مع خيارات الشعوب، بعد أن مارست بحقها القهر والاعتقال والسجن والتعذيب، والتغييب، وحتى الطرد والنفي. ولعل ذلك قد انعكس بشكل جلي وواضح في تلميحات وتصريحات مسؤولي تلك الدول، أو من خلال التسريبات التي قامت بها الصحافة الغربية، وحتى سربها مسؤولون أمريكيون، وكان من أبرزهم المبعوث الأمريكي السابق دينيس روس الذي أفصح بأن كل من تواصل معهم من مسؤولين في الدول العربية كانوا يحضون على القضاء على حماس بسرعة.
الغليان الشعبي في الدول العربية، وحتى الدول الإسلامية، دفع مسؤول صهيوني كبير لأن يعلق على اقتحام مطار محج قلعة في داغستان للبحث عن إسرائيليين في الطائرة الاسرائيلية القادمة من تل أبيب، إلى القول بأن الوضع قد خرج عن السيطرة فيما يتعلق بحماية أمن اليهود في الخارج، وحالة الغليان الشعبي في الدول العربية، حيث يدفع المتظاهرون إلى الوصول إلى الحدود، ستوّلد حتماً حالة من الغضب على الأنظمة العربية التي تقف عاجزة عن فعل شيء لأهلنا في، بل وتستقتل في منع الأهالي من الوصول إلى الحدود كمجرد تعبير من هذه...
حين نتحدث عن الربيع العربي والموجة الثانية، تقفز إلى الواجهة والصدارة بكل تأكيد مصر نظراً لأنها الشقيقة الكبرى، ولما تمثله من ثقل عربي وإسلامي، والتي حجّمها وقيّدها نظام السيسي فكان موقفه المهين الذليل الذي سيكتبه التاريخ بأحرف من سواد، وهو أنه لا مشكلة له في ترحيل وتهجير الغزيين، وإنما اشترط لذلك أن يكون إلى صحراء النقب، حتى انتهاء العمليات بحق الجماعات الإرهابية.. هكذا كان موقف أكبر دولة عربية headtopics.com
حين نتحدث عن الربيع العربي والموجة الثانية، تقفز إلى الواجهة والصدارة بكل تأكيد مصر نظراً لأنها الشقيقة الكبرى، ولما تمثله من ثقل عربي وإسلامي، والتي حجّمها وقيّدها نظام السيسي فكان موقفه المهين الذليل الذي سيكتبه التاريخ بأحرف من سواد، وهو أنه لا مشكلة له في ترحيل وتهجير الغزيين، وإنما اشترط لذلك أن يكون إلى صحراء النقب، حتى انتهاء العمليات بحق الجماعات الإرهابية.. هكذا كان موقف أكبر دولة عربية، موقف يعكس مدى القاع الذي وصلت إليه مصر في ظل حكم السيسي.
السيسي يخشى أكثر ما يخشاه أن تتحول الغضبة المصرية إلى غضبة عليه وعلى نظامه، لا سيما إن طال أمد العدوان الصهيوني على غزة، ولعل الكابوس الحقيقي الذي يواجهه السيسي ونظامه اليوم هو توقف الهجوم البري الواسع للكيان الصهيوني على غزة، والعمل على سياسة التوغلات الصهيونية المحدودة كما أعلن، وهو يستلزم بالضرورة استمرار العمليات لفترة طويلة، مما سيدفع بكل تأكيد الشعب المصري إلى الغليان ولكن على درجة هادئة ربما، لكن لا أحد يتنبأ كيف سينفجر الوضع هناك، خصوصاً مع الانفضاض الشعبي العلني عن السيسي وحكمه... headtopics.com