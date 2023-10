طليق رئيسة وزراء إيطاليا يقال من منصبه لارتكابه 'الخيانة الزوجية'

وأعلن الصحفي أندريا جيامبرونو أنه لن يقدم برنامجه بعد الآن، لكنه سيظل رئيس تحريره، وذلك إثر تصريحات جنسية تتعلق به بثها التلفزيون.

وأعرب عن أسفه لـ"الإحراج والإزعاج الذي سببه سلوكه"، مشيرا إلى أنه"اتفق مع الشركة على ترك تقديم برنامج"Diario del giorno" لكنه سيواصل ضمان التنسيق التحريري فيه". وكانت ميلوني (46 عاماً)، رئيس الوزراء الإيطالية قد أعلنت انفصالها عن جيامبرونو، 42 عاماً والد ابنتها البالغة من العمر 7 سنوات، بعد اعترافه في أحاديث سجلت بدون علمه بإقامة علاقة مع امرأة أخرى.

وكتبت ميلوني على منصة إكس، منشوراً مرفقاً بصورة عائلية قديمة، قائلة:"علاقتي بأندريا جيامبرونو التي استمرت حوالى 10 سنوات، انتهت (...) لقد تباعدت مساراتنا منذ بعض الوقت وحان الوقت لنأخذ ذلك في الاعتبار". headtopics.com

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.…وأضافت رئيسة الحكومة الإيطالية"أشكره على السنوات الرائعة التي قضيناها معا، وعلى الصعوبات التي واجهناها، وعلى منحي أهم شيء في حياتي: ابنتنا جينيفرا".

