طقس الإثنين: استمرار هطول الأمطار وجريان السيول بهذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، تبوك، القصيم، الجوف، في حين لاتزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والحدود الشمالية، كما يُتوقع تشكُّل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة،...

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة؛ تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي...

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'الجهني': استمرار فرص هطول الأمطار على طول المناطق الجنوبية الغربية خلال اليومسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

أمطار مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على... اقرأ أكثر ⮕

الطائف.. أمن الطرق يغلق 'الهدا' بسبب الأمطارأعلن 'أمن الطرق' إغلاق طريق الهدا بالطائف مؤقتًا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار. اقرأ أكثر ⮕

المعتمرون تحت زخات المطر.. مشاهد إيمانية من المسجد الحرامتحت زخات المطر، شهد الحرم المكي مشاهد إيمانية تلفها الروحانية والسكينة في البيت العتيق، خلال هطول الأمطار على المسجد الحرام وسط أداء المعتمرين مناسكهم، وسط اقرأ أكثر ⮕

فيديو.. الأرصاد تكشف لـ 'اليوم' موعد انتهاء التقلبات الجوية بمعظم مناطق المملكةكشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، لـ 'اليوم' أن فرص هطول الأمطار لاتزال قائمة على العديد من مناطق المملكة. اقرأ أكثر ⮕

الأرصاد تكشف لـ 'اليوم' موعد انتهاء التقلبات الجوية بمعظم مناطق المملكةكشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، لـ 'اليوم' أن فرص هطول الأمطار لاتزال قائمة على العديد من مناطق المملكة. اقرأ أكثر ⮕