طقس الاثنين: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة بمعظم مناطق المملكة

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طقس الأحد: أمطار غزيرة إلى متوسطة ورياح نشطة على معظم مناطق المملكةصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف اقرأ أكثر ⮕

أمطار مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على... اقرأ أكثر ⮕

أمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول على معظم مناطق المملكةتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على... اقرأ أكثر ⮕

الأرصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة على مكة وتبوك والجوف | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالأرصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة على مكة وتبوك والجوف حذر مركز الأرصاد في 3 إنذارات حمراء، من أمطار غزيرة على مناطق مكة المكرمة وتبوك والجوف مصحوبة برياح نشطة اقرأ أكثر ⮕

حالة الطقس: أمطار غزيرة ورياح هابطة حتى الثلاثاء | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةحالة الطقس: أمطار غزيرة ورياح هابطة حتى الثلاثاء توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة أن تشهد العديد من مناطق المملكة هطول اقرأ أكثر ⮕

الدفاع المدني: أمطار غزيرة على مناطق المملكة حتى الجمعةالدفاع المدني: أمطار غزيرة على مناطق المملكة حتى الجمعة اقرأ أكثر ⮕