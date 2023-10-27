طقس المملكة اليوم.. أمطار متباينة الشدة.. تعرّف على أماكنها

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزئين الأوسط والجنوبي، يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.
يُتوقع أن تشهد الشعيبة وبحرة أمطارًا متوسطة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية. تشهد بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية. headtopics.com
تشهد الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.