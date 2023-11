طقس الخميس: سحب ممطرة ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة

أعلى من مترين ونصف المتر مع تكون السحب الرعدية الممطرة، والبحر متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربيةشمالية شرقية بسرعة 10-30 كم

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AL_JAZIRAH »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AL_JAZIRAH: طقس الثلاثاء: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة على معظم مناطق المملكةصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف

مصدر: al_jazirah | اقرأ أكثر ⮕

AL_JAZIRAH: طقس الأربعاء: أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكةصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف

مصدر: al_jazirah | اقرأ أكثر ⮕

ALWATANSA: أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: طقس المملكة اليوم.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على الشرقيةطقس المملكة اليوم.. أمطار غزيرة وظواهر مصاحبة على الشرقية

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: سحب رعدية ممطرة بغزارة تشمل القصيم والرياض خلال ساعات | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةسحب رعدية ممطرة بغزارة تشمل القصيم والرياض خلال ساعات وتوقع مركز الأرصاد، في تدوينة له عبر منصة إكس، امتدادها لتشمل كامل محافظات القصيم والمحافظات الشمالية من

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: طقس المملكة اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربةحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء في مناطق المملكة

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕