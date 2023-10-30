طقس المملكة.. استمرار هطول أمطار رعدية..تعرف على أماكنها

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، القصيم والجوففي حين ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض والحدود الشمالية،

كما يتوقع تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك.

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أمطار مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على... اقرأ أكثر ⮕

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 10 مناطق | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 10 مناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن يستمر هطول أمطار رعدية اقرأ أكثر ⮕

'الدفاع المدني' يحذّر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكةسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

الأرصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة على مكة وتبوك والجوف | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالأرصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة على مكة وتبوك والجوف حذر مركز الأرصاد في 3 إنذارات حمراء، من أمطار غزيرة على مناطق مكة المكرمة وتبوك والجوف مصحوبة برياح نشطة اقرأ أكثر ⮕

اعرف توقعات الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة على المناطق السعوديةتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة. اقرأ أكثر ⮕

بالتفاصيل.. 'الأرصاد' يحذر: إنذار أحمر في جدة ورابغ والقنفذة والليثأعلن المركز الوطني للأرصاد، رفع مستوى الإنذار في محافظات جدة ورابغ والقنفذة والليث بمنطقة مكة المكرمة إلى 'اللون الأحمر'، إذ يتوقع استمرار هطول أمطار غزيرة. اقرأ أكثر ⮕