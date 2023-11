طقس المملكة اليوم.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على الشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة. تشهد الباحة والعقيق والقرى وبلجرشي وبني حسن، شبورة مائية (ضباب خفيف)، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

يُتوقع أن تشهد البرك والقحمة أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

