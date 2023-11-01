طفرة السيارات الكهربائية تعزز الاندفاع الصيني نحو الذهب الأبيض .. 85 % في هضبة التبت

لكن هذا "الاندفاع نحو الذهب الأبيض" يسبب أضرارا بيئية بسبب تقنيات استخراج ومعالجة المادة الخام "السريعة والرخيصة "، بحسب تقرير صادر عن شبكة "توركواز روف"، وهي شبكة من الباحثين التبتيين. وفرضت بكين قيودا على صادرات الجرافيت المستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، بعد أن قيدت الولايات المتحدة بيع رقائق التكنولوجيا الفائقة للصين.
وأصبحت الشركات الخاصة محركا مهما لنمو التجارة الخارجية في المقاطعة، وفي الفترة المذكورة شهدت الشركات الخاصة في جيانجسو نموا على أساس سنوي بنسبة 4.2 في المائة في التجارة الخارجية لتصل إلى 1.68 تريليون يوان، وهو ما يمثل 43.9 في المائة من إجمالي المقاطعة.
إلى ذلك، أصدر مجلس الدولة الصيني خطة عامة بشأن إقامة منطقة تجارة حرة تجريبية في شينجيانج، باعتبارها خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الإصلاح والانفتاح في العصر الجديد. وستمنح الخطة منطقة التجارة الحرة استقلالية أكبر في الإصلاح، ما يسمح لها باستكشاف طرق مختلفة عن مناطق التجارة الحرة الأخرى، وتنمية وتوسيع الصناعات الفريدة من نوعها في شينجيانج أو التي تتمتع فيها شينجيانج بمزايا.
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