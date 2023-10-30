طعن جندي للاحتلال في القدس واستشهاد المنفذ (فيديو)

وقالت مصادر فلسطينية، إن الشاب طعن عنصرا في ما يعرف بـ"حرس الحدود"، وأصابته بجروح خطرة، قبل أن يطلق عليه عنصر آخر كان متواجدا في المكان النار، وأصابه بجروح خطرة، وترك ينزف دون تقديم العلاج له.October 30, 2023القناة 14 العبرية: فلسطيني هاجم جنديا في القدس وأصابه بجروح خطيرة طعنا بسكين

وقالت مصادر فلسطينية، إن الشاب طعن عنصرا في ما يعرف بـ"حرس الحدود"، وأصابته بجروح خطرة، قبل أن يطلق عليه عنصر آخر كان متواجدا في المكان النار، وأصابه بجروح خطرة، وترك ينزف دون تقديم العلاج له.October 30, 2023القناة 14 العبرية: فلسطيني هاجم جنديا في القدس وأصابه بجروح خطيرة طعنا بسكين

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الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا طعن شرطيا في القدس (فيديوهات)أطلقت الشرطة الإسرائيلي النار على فلسطيني بالقرب من محطة القطار الخفيف في وسط القدس، مما أدى إلى مقتله، بعد أن قام بطعن شرطي. اقرأ أكثر ⮕

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قصف إسرائيلي مكثف على غزة في ساعات المساء يتركز في محيط مستشفى القدس (فيديو)يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة من الجو والبر والبحر، مستهدفا عددا كبيرا من منازل المواطنين، كما ركز الجيش قصفه على محيط مستشفى القدس الذي هدد بقصفه مجددا اليوم. اقرأ أكثر ⮕

مراسلتنا: صفارات الإنذار تدوي في هرتسيليا وتل أبيب وسماع أصوات انفجارات غربي القدس (فيديو)أفادت مراسلتنا بإطلاق صفارات الإنذار اليوم الأحد في هرتسيليا وتل أبيب، مع سماع أصوات انفجارات في غرب القدس. اقرأ أكثر ⮕