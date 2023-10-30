طعن جندي إسرائيلي في القدس واستشهاد المنفذ (فيديو)

وقالت مصادر فلسطينية، إن الشاب طعن عنصرا من ما يعرف بـ"حرس الحدود"، وأصابه بجروح خطرة، قبل أن يطلق عليه عنصر آخر كان متواجدا في المكان النار، وأصابه بجروح خطرة، وترك ينزف دون تقديم العلاج له.October 30, 2023القناة 14 العبرية: فلسطيني هاجم جنديا في القدس وأصابه بجروح خطيرة طعنا بسكين

وقالت مصادر فلسطينية، إن الشاب طعن عنصرا من ما يعرف بـ"حرس الحدود"، وأصابه بجروح خطرة، قبل أن يطلق عليه عنصر آخر كان متواجدا في المكان النار، وأصابه بجروح خطرة، وترك ينزف دون تقديم العلاج له.October 30, 2023القناة 14 العبرية: فلسطيني هاجم جنديا في القدس وأصابه بجروح خطيرة طعنا بسكين

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طعن جندي للاحتلال في القدس واستشهاد المنفذ (فيديو)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

حادث طعن في القدس.. إصابة شرطي إسرائيلي ومقتل المهاجمأصيب شرطي إسرائيلي في حادث طعن قرب محطة مترو في القدس، حسبما أفادت تقارير صحفية. اقرأ أكثر ⮕

قصف إسرائيلي مكثف على غزة في ساعات المساء يتركز في محيط مستشفى القدس (فيديو)يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة من الجو والبر والبحر، مستهدفا عددا كبيرا من منازل المواطنين، كما ركز الجيش قصفه على محيط مستشفى القدس الذي هدد بقصفه مجددا اليوم. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط في قوات الاحتياط وإصابة جندي في الشمال في حادث انقلاب دبابةأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، مقتل ضابط إسرائيلي من قوات الاحتياط في حادثة انقلاب دبابة في الشمال وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة. اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال يقصف أكثر من 100 منزل في غزة واستشهاد العشراتالاحتلال يقصف أكثر من 100 منزل في غزة واستشهاد العشرات اقرأ أكثر ⮕

مدير مستشفى القدس يدعو لتدخل دولي بعد إنذار بإخلائهدعى مدير مستشفى القدس في غزة، يوم الأحد، لضغط دولي لحماية المستشفى بعد انذار إسرائيلي بإخلائه، مؤكدا استحالة إخلائه من المرضى والنازحين. اقرأ أكثر ⮕