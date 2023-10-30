طرح تذاكر حضور نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس المقامة في جدة

أعلن الاتحاد السعودي للتنس عن طرح تذاكر حضور نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس، والتي تشهد مشاركة أفضل لاعبي التنس تحت سن 21 عاماً في العالم. .ويمثل الحدث العالمي الذي يأتي في إطار بطولات الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس، بداية عقد يمتد لخمس سنوات يضمن مشاركة أبرز مواهب التنس العالمية الشابة في البطولة المقامة على أرض المملكة..

وتشكل استضافة جدة لهذه البطولة محطة مهمة في التاريخ الرياضي للمملكة، حيث تعتبر نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس حدثًا مميزًا يستقطب نخبة مواهب التنس الشابة ويجمع أفضل لاعبي التنس تحت سن 21 عاماً من فئة الفردي. .ومن المواهب التي شاركت فيها سابقًا، تبرز أسماء كل من: الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالمياً والفائز ببطولتين كبريين (جراند سلام)، والإيطالي يانيك سينر المصنف الرابع عالمياً، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف السابع عالمياً..

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