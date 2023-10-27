طبيبة فلسـ.طينية تفجع بمقتل أخيها في قصف إسـ.رائيلي وهي على رأس عملها

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لعملية إنزال بحري على شواطئ غزة الليلة الماضية"حزب الله" يعلن مهاجمته موقعا إسرائيليا على الحدود وتكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر بشرية وماديةغارات مكثفة ومتواصلة على قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لعملية إنزال بحري على شواطئ غزة الليلة الماضية"حزب الله" يعلن مهاجمته موقعا إسرائيليا على الحدود وتكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر بشرية وماديةغارات مكثفة ومتواصلة على قطاع غزة

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مقتل عدد من أفراد عائلة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على غزة (فيديو)أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل زوجة وابن وابنة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي استهدف منزله بمنطقة النصيرات بقطاع غزة، وانتشرت مشاهد تظهر توديعه لابنه بعد مقتله. اقرأ أكثر ⮕

مقتل 17 فلسطينيا أغلبهم أطفال في قصف إسرائيلي لمنزل بغزةأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، فجر الخميس، بمقتل 17 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال وإصابة آخرين، الليلة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

مراسلنا: مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي لمنطقة 'الضهرة'أفاد مراسل RT بمقتل 7 أشخاص حتى الآن وإصابة العشرات جراء قصف إسرائيلي استهدف منذ قليل منطقة 'الضهرة' في خان يونس بقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

إيران: ما تفعله إسرائيل في غزة 'إبادة جماعية'اتهمت إيران إسرائيل بتنفيذ 'إبادة جماعية' بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بينما يواصل فيه الجيش الإسرائيلي حملة قصف مكثفة على القطاع بدأت في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر الجاري. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل توسع قصفها في غزة... وصواريخ «حماس» تطول إيلاتواصل الجيش الإسرائيلي قصف مناطق واسعة في قطاع غزة، وقال إنه قتل مسؤولاً في «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس»، التي ردت بدورها بإطلاق صواريخ على إيلات. اقرأ أكثر ⮕

خلال 24 ساعة.. استشهاد 756 فلسطينيًا بينهم 344 طفلاً في غزةأعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد 756 فلسطينيا بينهم 344 طفلا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة الماضية. اقرأ أكثر ⮕