طالبات الثانوية الثانية بالوجه يُثقفن النشْء عن أهمية الكيمياء في حياتنا اليومية

واستخدم فريق العمل من طالبات الصف الثاني ثانوي المسار العام (يارا الفقيه، روف الحداد، وجد سليم، جوري بدر) تقنية الباركورد للتجارب العملية الممتعة، وذلك بإشراف منفذة البرنامج معلمة الكيمياء هنادي أبوصابر وبمتابعة مديرة المدرسة جواهر البلوي.

واستخدم فريق العمل من طالبات الصف الثاني ثانوي المسار العام (يارا الفقيه، روف الحداد، وجد سليم، جوري بدر) تقنية الباركورد للتجارب العملية الممتعة، وذلك بإشراف منفذة البرنامج معلمة الكيمياء هنادي أبوصابر وبمتابعة مديرة المدرسة جواهر البلوي.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: OKAZ_online »

بمختبر افتراضي وتجارب علمية.. طلاب القطيف يكشفون أسرار الكيمياءكشف طلاب مدرسة الملاحة بالقطيف، أسرار الكيمياء في الحياة، من خلال تجارب علمية تفاعلية، مقدمين عرضًا حيًا لكيفية عمل الكيمياء في كل ما حولنا. اقرأ أكثر ⮕

'التعاون الإسلامي': استهداف الصحفيين محاولة لثنيهم عن توثيق جرائم الاحتلالأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لاستمرار الجرائم اليومية في غزة التي تستهدف بشكل متعمد المدنيين الأبرياء بما فيهم العاملين في قطاع الصحافة والإعلام وعائلاتهم. اقرأ أكثر ⮕

بلينكن وكليفرلي يؤكدان أهمية منع توسع الصراع في غزةبلينكن وكليفرلي يؤكدان أهمية منع توسع الصراع في غزة اقرأ أكثر ⮕

تعليق الدراسة في المدينة المنورة وجامعة أم القرىأعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة، عن تعليق الدراسة الحضورية غدا في المدارس، وأيضا جرى الإعلان عن ذلك في جامعة أم القرى والكليات التابعة له وتحويلها عن بعد، بسبب الأمطار. اقرأ أكثر ⮕

تعليم الشرقية تدعو الطلاب للمشاركة في مسابقة 'راوي الدرعية'دعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والعالمية إلى جانب طلاب التربية الخاصة، للمشاركة في مسابقة 'راوي الدرعية' في نسختها الثانية. اقرأ أكثر ⮕

رسالة من 50 بندا توجهها ألمانيا إلى الجاليات المهاجرة بعد استشعار تنامي 'معاداة السامية'عبّر وزير مالية ألمانيا كريستيان ليندنر عن قلقه مما وصفه تنامي معاداة السامية في البلاد، تزامنا مع بيان إلى جاليات المهاجرين في البلاد يتضمن بنودا عن كيفية التصرف في ألمانيا. اقرأ أكثر ⮕