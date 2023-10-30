طائرات أميركية تستهدف شاحنات لفصائل مسلحة إيرانية قرب الحدود

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عقب ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن طائرة حربية أميركية قصفت محيط مدينة البوكمال، في ريف دير الزور قرب الحدود العراقية. وقال أوستن إن الضربات تأتي رداً على سلسلة الهجمات المستمرة ضد أفراد أميركيين في سوريا والعراق من قبل جماعات مسلحة تدعمها إيران.أعلن «المرصد السوري»، الأحد، أنه تم استهداف قاعدة «الشدادي» التي تستضيف قوات أميركية ودولية بريف الحسكة من قبل مسيّرات إيرانية أُطلقت من داخل الأراضي العراقيةالمرصد السوري: انفجارات عنيفة في قاعدة أميركية بالحسكة

وفي اتصاله مع الرئيس المصري، اتفق الرئيسان على «التسريع والزيادة في تدفُّق المساعدة إلى غزة بدءاً من اليوم وبشكل متواصل»، بينما أكد السيسي لبايدن أن مصر «لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية». headtopics.com

كما بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، أمس، تداعيات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها مع وزراء خارجية إيران وفرنسا وسريلانكا وإسبانيا ومالطا وتايلاند وجنوب أفريقيا وبلجيكا، كلّاً على حدة. وتلقى الوزير اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، ودعا الجانبان إلى أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين، في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية.

وفي حين يتبادل الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» اللبناني إطلاق النار يومياً منذ بدء الصراع في غزة قبل 3 أسابيع، أعلن «حزب الله» أنه أسقط «مسيرة إسرائيلية» بصاروخ أرض - جو، في حين قالت «كتائب عز الدين القسام» في لبنان، إنها أطلقت 30 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل. headtopics.com

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن هجمات لجبهة «البوليساريو» الانفصالية. وقال موقع «اليوم 24» المغربي إن الانفجارات التي وقعت في السمارة تعود لهجمات شنتها جبهة «البوليساريو» انطلاقاً من منطقة تفاريتي، وذلك في سابقة خطرة استهدفت فيها أحياء سكنية. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «جبهة (البوليساريو) تلعب بالنار، وتوجيه نيرانها نحو المدنيين عمل إرهابي جبان».

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«المرصد السوري»: استهداف قاعدة لقوات أميركية في ريف الحسكة بمسيّرات إيرانيةأعلن «المرصد السوري»، الأحد، أنه تم استهداف قاعدة «الشدادي» التي تستضيف قوات أميركية ودولية بريف الحسكة من قبل مسيّرات إيرانية أُطلقت من داخل الأراضي العراقية اقرأ أكثر ⮕

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