طائرة مجهولة قصفت قافلة شاحنات داخل الحدود السورية مع العراق

قال مسؤول عراقي الاثنين إن طائرة مجهولة استهدفت قافلة شاحنات كانت متوقفة على الجانب السوري من الحدود في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وأوضح المسؤول في حرس الحدود أن عدة ضربات جوية دمرت جزءا من قافلة من عشر شاحنات استخدمت معبر القائم الحدودي منالسورية القريبة من الموقع الذي نفذ فيه الجيش الأمريكي غارات جوية يوم الجمعة على منشأتين قال إن الحرس الثوري الإيراني وجماعات يدعمها تستخدمهما.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية"البنتاغون" إن تلك الضربات الجوية جاءت ردا على سلسلة من الهجمات ضد القوات الأمريكية في كل من العراق وسوريا.

كما ذكر مصدران من فصيل عراقي اليوم الاثنين أن ضربات جوية نفذتها طائرة مجهولة أمس الأحد أصابت مبنى كان الفصيل يستخدمه بالقرب من البوكمال. وكانت قناة الميادين، قالت إن قاعدة الشدادي الأمريكية، جنوب الحسكة في سوريا، تعرضت لقصف من داخل العراق، أمس الأحد ما أدى إلى انفجارات بداخلها. headtopics.com

وفي الوقت ذاته، قالت وسائل إعلام سورية، إن انفجارات دوت في القاعدة الأمريكية، المتواجدة بحقل العمر النفطي، شمال شرقي دير الزور.وزارة الصحة: 22 إصابة برصاص الاحتلال في باب الزاوية بالخليل بينها إصابة خطيرة في البطن

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