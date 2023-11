طائرات الاحتلال الحربية تقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة تركزت في المنطقة الشمالية الغربية

وأضافت أن طائرات الاحتلال والمدفعية تقصف بشكل مكثف المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة غزة؛ مشيرة إلى أن مدفعية الاحتلال قصفت بعشرات القذائف محيط المستشفى التركي الذي تم إخلاؤه من الطواقم الطبية والمرضى؛ إثر الغارات الكثيفة في محيطه والمباشرة عليه. .وفي جنوب أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مخيميْ عقبة جبر وعين السلطان، وداهمت عددًا من منازل الفلسطينيين، وشنت حملة اعتقالات.

TRTARABI: غارات متواصلة على غزة لليوم 25.. قصف بمحيط المشافي واشتباكات شمال القطاعلليوم 25 على التوالي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة، وقصفت قوات الاحتلال محيط عدد من مستشفيات القطاع، وأعلنت المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في المناطق شمال وجنوب قطاع غزة.

AAWSAT_NEWS: واشنطن تدرس «بدائل محتملة» لمستقبل غزة بعد عزل «حماس»تدرس الولايات المتحدة مع إسرائيل ودول أخرى في المنطقة مستقبل قطاع غزة بعد الحرب.

ALYAUM: 'تدمير جماعي'.. رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف مخيم جبالياأدانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، مما تسبَّب في خسائر مروعة في الأرواح.

RTARABIC: هل يعلن أمين عام حزب الله اللبناني حربا شاملة على إسرائيل؟في ظل المعارك الضارية التي يخوضها مقاتلو الفصائل الفلسطينية مع الجيش الإسرائيلي ضمن التوغل البري في قطاع غزة، يزداد في المقابل استعار الأوضاع على الجبهة الشمالية مع لبنان

CNNARABIC: رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة لـCNN: 'لا يوجد مكان آمن في القطاع'تحدث وليام شومبورغ، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إلى كريستيان أمانبور، من قطاع غزة حيث يقول 'لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة'.

ALARABIYA: مندوب روسيا بمجلس الأمن: عملية إسرائيل البرية في غزة قد تشعل حريقا إقليميافي ظل القصف المتواصل في قطاع غزة، حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، اليوم الأربعاء، من عملية إسرائيل البرية في قطاع غزة.وقال إن الع

