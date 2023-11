طائرات إسرائيلية تستهدف مدرسة تابعة لأونروا في غزة بقنابل دخانية

وقالت قناة"الأقصى" المحلية، إن"طائرات الاحتلال استهدفت مدرسة للوكالة في مخيم الشاطئ بالفسفور الأبيض المحرم دوليا". وظهر في الفيديو قنابل يخرج منها دخان كثيف وهي تلقى في ساحة مدرسة الوكالة التي يأوي إليها عدد من النازحين بسبب الغارات الإسرائيلية المكثفة التي تشنها طائرات إسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول وأسفرت عن وقوع آلاف القتلى والجرحى وتدمير أحياء سكنية بالكامل فوق رؤوس سكانها.

ووفق الفيديو تحدث أحد النازحين الموجودين في المدرسة قائلا:"إنهم (إسرائيل) يستهدفون المدارس بالفسفور" وهو يشير إلى إحدى القنابل الدخانية. وحتى الساعة 7:25 (ت.غ) لم تتحدث القناة أو أي وسيلة إعلامية أخرى عن وقوع إصابات جراء الاستهداف الإسرائيلي، فيما لم تعلق مصادر فلسطينية رسمية أو إسرائيلية على الحدث.

ولليوم 27 يتعرض قطاع غزة لحرب إسرائيلية مدمرة قتل خلالها أكثر من 8796 فلسطينيا بينهم 3648 طفلا، إضافة إلى حصار كامل تفرضه إسرائيل على القطاع وتدمير مئات المنازل.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AA_ARABIC »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTARABIC: مستودعات الهلال الأحمر في غزة بعد القصف الإسرائيليمستودعات الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة تتعرض لأضرار كبيرة بعد استهدافها من قبل طائرات الجيش الإسرائيلي

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: طائرات الاحتلال تقصف مناطق متفرقة في قطاع غزةطائرات الاحتلال تقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: «القسام» تستهدف دبابة إسرائيلية حولها جنود وسط غزةقالت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، اليوم (الخميس)، في بيان، إنها استهدفت دبابة إسرائيلية حولها عدد من الجنود بمنطقة جحر الديك.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

DW_ARABIC: مقتل العشرات في مخيم جباليا.. وإسرائيل تقول إنها استهدفت قياديا من حماسقتل العشرات وأصيب آخرون في هجمات إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة، قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت قيادياً لحماس وتسببت في قتل عدد من مقاتلي الحركة وانهيار عدة أنفاق.

مصدر: dw_arabic | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الجيش الإسرائيلي يعلق على إطلاق الحوثيين صواريخ على أهداف داخل إسرائيلقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد، دانيال هاغاري، إن الحوثيين 'يريدون تشتيت انتباهنا عن المعركة في قطاع غزة'، في تلق له على إطلاق الحوثيين صواريخ على أهداف إسرائيلية.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: ليلة دامية في غزة.. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على القطاعأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، فجر اليوم الأربعاء، في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في غزة.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕