طائرات إسرائيلية تستهدف مدرسة تابعة لأونروا في غزة بقنابل دخانية

وقالت قناة"الأقصى" المحلية، إن"طائرات الاحتلال استهدفت مدرسة للوكالة في مخيم الشاطئ بالفسفور الأبيض المحرم دوليا". وظهر في الفيديو قنابل يخرج منها دخان كثيف وهي تلقى في ساحة مدرسة الوكالة التي يأوي إليها عدد من النازحين بسبب الغارات الإسرائيلية المكثفة التي تشنها طائرات إسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول وأسفرت عن وقوع آلاف القتلى والجرحى وتدمير أحياء سكنية بالكامل فوق رؤوس سكانها.
ووفق الفيديو تحدث أحد النازحين الموجودين في المدرسة قائلا:"إنهم (إسرائيل) يستهدفون المدارس بالفسفور" وهو يشير إلى إحدى القنابل الدخانية. وحتى الساعة 7:25 (ت.غ) لم تتحدث القناة أو أي وسيلة إعلامية أخرى عن وقوع إصابات جراء الاستهداف الإسرائيلي، فيما لم تعلق مصادر فلسطينية رسمية أو إسرائيلية على الحدث.
ولليوم 27 يتعرض قطاع غزة لحرب إسرائيلية مدمرة قتل خلالها أكثر من 8796 فلسطينيا بينهم 3648 طفلا، إضافة إلى حصار كامل تفرضه إسرائيل على القطاع وتدمير مئات المنازل.
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