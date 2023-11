طائرات الاحتلال تقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة

وفي جنوب أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مخيمي عقبة جبر وعين السلطان، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين، وشنت حملة اعتقالات.وأضافت خلال التقرير اليومي الصادر عنها يوم الأربعاء، أن 8720 شهيدًا سقطوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفًا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 130، والجرحى إلى 2100، وذلك منذ السابع أكتوبر الماضي.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALYAUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SABQORG: طائرات الاحتلال الحربية تقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة تركزت في المنطقة الشمالية الغربيةسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

TRTARABI: غارات متواصلة على غزة لليوم 25.. قصف بمحيط المشافي واشتباكات شمال القطاعلليوم 25 على التوالي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة، وقصفت قوات الاحتلال محيط عدد من مستشفيات القطاع، وأعلنت المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في المناطق شمال وجنوب قطاع غزة.

مصدر: TRTArabi | اقرأ أكثر ⮕

TRTARABI: محاولات للتقدم تقابلها مقاومة عنيفة.. ما آخر تطورات العملية البرية في غزة؟تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حشد قواتها ودفعها داخل مناطق قطاع غزة على محاور مختلفة، وسط مقاومة شديدة من الفصائل الفلسطينية أوقعت بالقوات المتوغلة عدداً من القتلى والجرحى.

مصدر: TRTArabi | اقرأ أكثر ⮕

CNNARABIC: رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة لـCNN: 'لا يوجد مكان آمن في القطاع'تحدث وليام شومبورغ، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إلى كريستيان أمانبور، من قطاع غزة حيث يقول 'لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة'.

مصدر: cnnarabic | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: 'تدمير جماعي'.. رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف مخيم جبالياأدانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، مما تسبَّب في خسائر مروعة في الأرواح.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALWATANSA: السعودية تُدين بأشد العبارات استهداف إسرائيل لمخيم جباليا شمال غزةأدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاستهداف اللا إنساني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، الذي تسبب في وفاة وإصابة عدد كبير من المدنيين...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕