طائرة مجهولة تستهدف قافلة شاحنات في سوريا

ويقع المعبر الحدودي بالقرب من بلدة البوكمال السورية القريبة من الموقع الذي نفذ فيه الجيش الأميركي غارات جوية، الجمعة، على منشأتين قال إن الحرس الثوري الإيراني وجماعات يدعمها تستخدمهما.كما ذكر مصدران من فصيل عراقي، الإثنين، أن ضربات جوية نفذتها طائرة مجهولة، الأحد، أصابت مبنى كان الفصيل يستخدمه بالقرب من البوكمال.حرس الحدود

ويقع المعبر الحدودي بالقرب من بلدة البوكمال السورية القريبة من الموقع الذي نفذ فيه الجيش الأميركي غارات جوية، الجمعة، على منشأتين قال إن الحرس الثوري الإيراني وجماعات يدعمها تستخدمهما.كما ذكر مصدران من فصيل عراقي، الإثنين، أن ضربات جوية نفذتها طائرة مجهولة، الأحد، أصابت مبنى كان الفصيل يستخدمه بالقرب من البوكمال.

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