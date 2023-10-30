ضغوط متزايدة في أيرلندا من أجل طرد سفيرة الاحتلال تضامنا مع الفلسطينيين

مساعي متزايدة في أيرلندا من أجل ترجمة التضامن الشعبي الكبير مع فلسطين إلى قرار سياسي بطرد سفيرة دولة الاحتلال في دبلن.. (وفا)

وتواجه محاولات النشطاء الأيرلنديين تردد الأحزاب السياسية الكبرى في تأييد مطلب تأييد طرد السفيرة، بحجة أن دبلن لم تفعل ذلك مع السفير الروسي بالرغم من الرفض الرسمي لحرب موسكو ضد أوكرانيا، وأن الإبقاء على السفير هو حفاظ على قناة تواصل.

ونقل موقع"أيرلندا بالعربي" عن سفيرة إسرائيل لدى أيرلندا حديثها عن أنها تشعر بالإحباط إزاء ما قالت إنه معلومات مضللة وشاركها الرئيس مايكل دي هيغينز فيما يتعلق بما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي.وقال فارادكار انه لا توجد نية بطرد السفيرة الاسرائيلية كما لم يتم طرد السفير الروسي، حيث ينبغي أن يبقى هناك خط ما من الاتصالات مفتوحة، خاصة وأن لدى أيرلندا مواطنون في فلسطين، وفي إسرائيل، وكذلك مواطنون في روسيا، ومن ثم من المهم إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة. headtopics.com

وذكر موقع"أيرلندا بالعربي"، أنه تم حذف التغريدة في وقت لاحق وأصدرت السفارة بيانا توضيحيا أكدت فيه أن التدوينة لا تمثل وجهة نظرها. وفي وقت سابق، حثت زعيمة حزب شين فين ماري لو ماكدونالد الحكومة على الضغط على القادة الأوروبيين للدعوة إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار في المنطقة.

هذا وقال فارادكار، الذي وصف العنف في إسرائيل وغزة بأنه مروع ورهيب، إنه سيسعى إلى مناقشة الوضع مع زملائه من القادة الأوروبيين.، إن هناك مساعي سياسية متصاعدة في أيرلندا من أجل اتخاذ قرار بطرد السفيرة الإسرائيلية في دبلن، بسبب المجازر التي تنفذها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة كذلك. headtopics.com

وفي مواجهة هذه الدعوات من أجل موقف أيرلندي أكثر صلابة في مواجهة الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، كتب وزير المخابرات الإسرائيلية إيلي كوهين على صفحته الشخصية على منصة"إكس" داعما للسفيرة الإسرائيلية في دبلن قائلا:"لقد تحدثت اليوم مع سفيرة إسرائيل لدى أيرلندا، دانا إرليخ، وشكرتها على موقفها الثابت في تمثيل دولة إسرائيل في واحدة من أكثر الساحات تحديًا لإسرائيل في أوروبا.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: Arabi21News »

عشرات الآلاف يتظاهرون في المغرب تضامنا مع الفلسطينيينتظاهر عشرات الآلاف الأحد في الدار البيضاء تضامنا مع الفلسطينيين، ونددوا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفق مراسلي وكالة فرانس برس. اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال يهجر سكان قرى الخليل.. والأمم المتحدة: الآلاف سيموتون بالهجوم البريصعد الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاته على المدنيين في الخليل وأجبر 250 فلسطينياً على ترك منازلهم، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، التي أوضحت أن الفلسطينيين فروا جراء الاعتداءات من الاحتلال والمستوطنين. اقرأ أكثر ⮕

من لندن .. تضامنا مع غزةصبي يحمل العلم الفلسطيني وسط لندن بينما يحتج المتظاهرون تضامنا مع الفلسطينيين في غزة. 'رويترز' اقرأ أكثر ⮕

واشنطن تدعو إسرائيل إلى التمييز بين عناصر حماس والمدنيينحثّت الولايات المتحدة الأحد إسرائيل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل 'التمييز' في عملياتها العسكرية بين حماس والمدنيين الفلسطينيين، في وقت يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه وعملياته البرية في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

ضغوط على إسرائيل لمقايضة السجناء الفلسطينيين بـ'رهائن حماس'ذكرت صحيفة 'الغارديان' البريطانية أن الحكومة الإسرائيلية تواجه ضغوطات متزايدة لمقايضة نحو 230 رهينة في غزة بآلاف السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. اقرأ أكثر ⮕

السيسي لبايدن: مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة لأراضيهابحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن، الوضع في قطاع غزة، وأكد خلال الاتصال أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غز اقرأ أكثر ⮕