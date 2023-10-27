ضرب الأهلي بالثلاثة فأوجع.. الهلال يتربع على القمة

تمسَّك فريق الهلال الأول لكرة القدم بصدارة دوري روشن السعودي للمحترفين بعد أن كسب نظيره الأهلي 3/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الأرجنتيني 'يابل فالكون'..الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدفين دون مقابل للأهلي؛ إذ بادر لاعب الهلال 'سافيتش' بزيارة مرمى حارس الضيوف 'ميندي' في الثانية الـ45، مسجلاً أسرع هدف في مواجهات الفريقين..

وشهدت الدقيقة الـ26 إضاعة ركلة جزاء للهلال عن طريق 'ميتروفيتش' بعد تصدٍّ رائع لحارس الأهلي، لكن لاعب الأزرق 'ميتروفيش' عوّض ذلك بهدف ثانٍ لتعزيز فوز فريقه الهلال في الدقيقة الـ37، بعد استثمارة عرضية مثالية، وصلته من زميله سعود عبدالحميد، أرسلها الأول رأسية ولا أجمل داخل شباك الأخضر..كما تكفلت عارضة الضيوف في التصدي لتسديدة لاعب الهلال 'مالكوم' في الدقيقة الـ5+45..

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