ضحايا في ضربة جوية على مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

وقالت جولييت توما، مديرة التنسيق بوكالة (أونروا): "هناك أطفال ضمن الـ 20 شخصا الذين أفادت تقارير باستشهادهم، وأشارت تقارير إلى إصابة العشرات".واًضافت توما أن "المدرسة يجري استخدامها كملاذ تابع لوكالة (أونروا) للأسر النازحة.وأشارت توما إلى أن ضربة جوية واحدة على الأقل أصابت ساحة المدرسة التي تضم خيام أسر نازحة.

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AAWSAT_NEWS: وزارة صحة غزة: مقتل 27 بقصف إسرائيلي قرب مدرسة لـ«أونروا»أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 27 شخصاً في قصف إسرائيلي قرب مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

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SKYNEWSARABIA: جباليا بمرمى نيران إسرائيل.. قتلى بقصف مدرسة تؤوي نازحينقال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، السبت إن 15 قتلوا وأصيب العشرات في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي النازحين في مخيم جباليا للاجئين بشمال قطاع غزة.

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SKYNEWSARABIA: تضرر مدارس للأونروا تؤوي نازحين بقصف إسرائيل لقطاع غزةأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) أن أربع مدارس تابعة لها تؤوي نازحين في قطاع غزة تعرضت لأضرار بسبب غارات إسرائيلية على القطاع.

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RTARABIC: بسبب نقص الوقود .. الأونروا قد تنهي عملها في قطاع غزة خلال الأيام المقبلةقال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد يتوقف عملها في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة بسبب انقطاع إمدادات الوقود.

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ALMOWATENNET: تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة تتجاوز 166 مليون ريال | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبارتبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة تتجاوز 166 مليون ريال تجاوزت تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة 166 مليون ريال في الساعات الأولى

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ALHADATH: مسؤول أممي: أهل غازة بحاجة للماء.. والمواطن هناك يعيش على قطعتي خبز يومياتزايدت الدعوات إلى هدنة إنسانية في غزة، مع تقارير وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين التي تفيد بأن المواطن الفلسطيني العادي في غزة يعيش على قطعتين من

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