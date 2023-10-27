ضبط 3,860,000 قرص من مادة الأمفيتامين في الرياض

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 3,860,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (11) متهمًا، وهم (7) مقيمين من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية النيبالية، و(3) مواطنين، في مناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل والجوف.

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 3,860,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (11) متهمًا، وهم (7) مقيمين من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية النيبالية، و(3) مواطنين، في مناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل والجوف.

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الباحة: القبض على «مخالف» لترويجه «الإمفيتامين»قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في محافظة المخواة بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. اقرأ أكثر ⮕

المخدرات تقبض على مخالف بالباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدرسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

خسوف جزئي للقمر يمكن مشاهدته في سماء السعودية السبت | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةخسوف جزئي للقمر يمكن مشاهدته في سماء السعودية السبت خسوف جزئي: ويحدث عندما يدخل جزء من القمر منطقة ظل الأرض، وفي هذه الحالة ينخسف جزء من قرص القمر، ويبدو ظل اقرأ أكثر ⮕

وادي الدواسر: القبض على شخص لترويجه 5 كيلوغرامات من «الحشيش»قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة وادي الدواسر في منطقة الرياض، على مواطن لترويجه بمركبته خمسة كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر وأقراصاً من مادة الأمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءت النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص. اقرأ أكثر ⮕

'طيران الرياض' للعربية: نخطط للانطلاق في الربع الثاني من 2025قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض توني دوغلاس، إن الشركة ستبدأ العمل في الربع الثاني من عام 2025، مع بدء استلام طلبيتها من طائرات '787 دريملاينر'.وأضا اقرأ أكثر ⮕

عودة حفلات الأونلاين مرة أخرى بعد غيابعادت من جديد حفلات الأونلاين بعد سنوات من الغياب في مفاجأة سعيدة لمحبي موسم الرياض خارج وداخل المملكة العربية السعودي. اقرأ أكثر ⮕