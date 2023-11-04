ضبط 15201 مخالف بينهم 14 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 11 حتى 17 / 4 / 1445هـ، الموافق من 26 / 10 حتى 1 / 11 / 2023م، عن النتائج التالية:أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (16695) مخالفًا، منهم (10518) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3953) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2224) مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (783) شخصاً (57%) منهم يمنيو الجنسية، و(42%) إثيوبيو الجنسية، و(1%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (32) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.ثالثاً: تم ضبط (18) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (49890) وافداً مخالفًا، منهم (42358) رجلاً، و(7532) امرأة. خامسًا: تم إحالة (43535) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1995) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (8603) مخالفي

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALMOWATENNET »

:

ALYAUM: ضبط مخالف لنظام البيئة نقل حطبًا محليًا بالمدينة المنورةأعلنت القوات الخاصة لل أمن البيئي ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، نقل أكثر من 15 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر »

ALYAUM: ضبط مخالف نقل ما يزيد على 20 م3 من الحطب المحلي بالمدينة المنورةضبطت القوات الخاصة لل أمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقله أكثر من 20 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر »

ALEQTİSADİAH: ماسك: المجال 'جني سحري' وأكثر قوة مخلة بالنظام في التاريخدعا إيلون ماسك الملياردير الأمريكي مجددا إلى وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي، خلال قمة 'سلامة الذكاء الاصطناعي' التي عقدت في بريطانيا على مدار يومين. وخلال مقابلة مع ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، أمس الأول، في إطار القمة، قال ماسك 'ستكون الضوابط مزعجة.. هذا حقيقي، لكني أعتقد أننا تعلمنا على مدار أعوام أن وجود حكم هو أمر جيد'.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر »

FRANCE24_AR: الصحفي خالد صادق: إسرائيل بدأت باستخدام الفوسفور الأبيض في هجماتها ضد المدنييناعتبر خبراء أمميون من بينهم المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن الشعب الفلسطيني 'يواجه خطرا كبيرا للإبادة الجماعية'، في بيان مشترك صدر في جنيف.

مصدر: France24_ar | اقرأ أكثر »

DW_ARABİC: ما صلة العنف في سوريا بالحرب بين إسرائيل وحماس؟شهدت سوريا تزايدا في أعمال العنف في وقت وصلت فيه الأزمة هناك إلى طريق مسدود، فيما يقول نشطاء إن الدكتاتور الأسد وحليفته روسيا يستخدمان الحرب بين حماس وإسرائيل كغطاء لارتكاب جرائم حرب؟

مصدر: dw_arabic | اقرأ أكثر »

RTARABIC: بيلاروس تفتح قضية ضد قوات الأمن اللاتفية بسبب المهاجرينقال الممثل الرسمي للجنة التحقيق في بيلاروس سيرغي كاباكوفيتش إنه تم فتح قضية جنائية في بيلاروس بموجب مادة 'جرائم ضد أمن الإنسانية' بناء على تصرفات قوات ال أمن اللاتفية.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر »