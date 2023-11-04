ضبط 15201 مخالف بينهم 14 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 11 حتى 17 / 4 / 1445هـ، الموافق من 26 / 10 حتى 1 / 11 / 2023م، عن النتائج التالية:أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (16695) مخالفًا، منهم (10518) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3953) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2224) مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (783) شخصاً (57%) منهم يمنيو الجنسية، و(42%) إثيوبيو الجنسية، و(1%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (32) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.ثالثاً: تم ضبط (18) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (49890) وافداً مخالفًا، منهم (42358) رجلاً، و(7532) امرأة. خامسًا: تم إحالة (43535) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1995) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (8603) مخالفي
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FRANCE24_AR: الصحفي خالد صادق: إسرائيل بدأت باستخدام الفوسفور الأبيض في هجماتها ضد المدنييناعتبر خبراء أمميون من بينهم المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن الشعب الفلسطيني 'يواجه خطرا كبيرا للإبادة الجماعية'، في بيان مشترك صدر في جنيف.
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