ضبط 15 صيادا بدون ترخيص

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، عقوبة الصيد داخل الأماكن المحظورة غرامة (5) آلاف ريال، وعقوبة استخدام بنادق (الشوزن) والشباك والمصايد غرامة (100) ألف ريال، وعقوبة أجهزة جذب الكائنات الفطرية (50) ألف ريال، وعقوبة الصيد دون تصريح (10) آلاف ريال.نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية 903 جولات رقابية خلال شهر أكتوبر 2023 على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمباني تحت الإنشاء...

OKAZ_ONLINE: لمدة 60 يوماً.. السماح للسعوديين بدخول قيرغيزيا بدون تأشيرةالسماح للسعوديين بدخول قيرغيزيا بدون تأشيرة لمدة 60 يوماً

SABQORG: إغلاق أكثر من '250' مرفق ضيافة سياحيًّا لمزاولة النشاط دون ترخيصسبق .. التفاصيل وأكثر

AA_ARABIC: الجيش الإسرائيلي: رصد هدف جوي يقترب من الجنوبهيئة البث الإسرائيلية قالت إنه 'تم اعتراض طائرة بدون طيار أطلقت من اليمن عبر البحر الأحمر'... - Anadolu Ajansı

ALARABIYA: الفيدرالي الأميركي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2023أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير، ليكون القرار الثالث بالتثبيت خلال اجتماعات عام

ALMOWATENNET: ضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب العامة في الرياض | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب العامة في الرياض ضبطت دوريات الأمن في منطقة الرياض امرأة ظهرت في محتوى مرئي أثناء تعطيلها حركة المرور في أحد الشوارع

TWASULNEWS: هل يجوز الإنفاق على المريض المُسن من ماله بدون إذنه؟ 'الخثلان' يُجيبصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية

