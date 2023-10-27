ضبط '3.8 مليون' قرص 'أمفيتامين' مخدر بالرياض

أحبطت الجهات الأمنية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب 3.86 مليون قرص من مادة الأمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض.القبض على 8 مقيمين و3 مواطنين لتورطهم في الجريمةوقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد مروان الحازمي، إنه تم إلقاء القبض على المتورطين في هذه الجريمة، وعددهم (11) متهمًا، وهم (7) مقيمين من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية النيبالية، و(3) مواطنين، في مناطق: مكة المكرمة، والرياض، والقصيم، وحائل، والجوف.

وأكد الرائد الحازمي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، إذ تُعالج جميع البلاغات بسرية تامة. ضبط '3.

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القبض على 11 متهمًا وأكثر من 3.8 ملايين قرص مخدر بالرياضصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

'مكافحة المخدرات' تضبط أكثر من 3.8 ملايين قرص إمفيتامين في الرياضسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

مكافحة المخدرات: ضبط 3.86 مليون قرص إمفيتامين مخدر.. وإحالة 11 متورطاً إلى «النيابة»صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها فيها أسفرت عن ضبط 3,860,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض، والقبض... اقرأ أكثر ⮕

ضبط 3,860,000 قرص من مادة الأمفيتامين في الرياضضبط 3,860,000 قرص من مادة الأمفيتامين في الرياض اقرأ أكثر ⮕

'مكافحة المخدرات' تضبط أكثر من 3 مليون قرص من مادة الإمفيتامين بالرياضتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات اقرأ أكثر ⮕

ضبط 3 ملايين و860 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةضبط 3 ملايين و860 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات اقرأ أكثر ⮕