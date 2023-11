ضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب العامة في الرياض | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية

ضبطت دوريات الأمن في منطقة الرياض امرأة ظهرت في محتوى مرئي أثناء تعطيلها حركة المرور في أحد الشوارع العامة ومخالفة الآداب العامة.وأفاد الأمن العام، في بيان له عبر منصة إكس، بأنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة.

