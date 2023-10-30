ضبط مروجي القات والحشيش بعسير وحائل | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب (122) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: almowatennet »

ضربات أمنية توقع مهربي القات والحشيش | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةضربات أمنية توقع مهربي القات والحشيش أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب (115) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى اقرأ أكثر ⮕

حساب المواطن يزف بشرى للمسجلين بعد 10 سبتمبر | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةحساب المواطن يزف بشرى للمسجلين بعد 10 سبتمبر كشف حساب المواطن عن موعد دراسة الأهلية لمن سبق لهم التسجيل في البرنامج بعد يوم 10 سبتمبر الماضي. اقرأ أكثر ⮕

حساب المواطن يرد على سؤال : متى تصدر الأهلية؟ | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةحساب المواطن يرد على سؤال : متى تصدر الأهلية؟ جدد حساب المواطن التأكيد على موعد صدور نتائج الأهلية تزامنًا مع تزايد استفسارات المواطنين عن نتائج أهلية دورة اقرأ أكثر ⮕

فعاليات وأنشطة لمعرض الثقافة السعودية في باريس | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةفعاليات وأنشطة لمعرض الثقافة السعودية في باريس أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة، أمس، 'معرض الثقافة السعودية' في مدينة باريس، الذي يستمر على مدى أسبوعين من اقرأ أكثر ⮕

الدراسة عن بعد غدًا في تعليم عسير ومحايل | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالدراسة عن بعد غدًا في تعليم عسير ومحايل أعلن تعليم عسير أنه حرصًا على سلامة الجميع، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، تقرّر استمرار تحويل اقرأ أكثر ⮕

تفاصيل مكالمة بين بايدن ونتنياهو بشأن غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةتفاصيل مكالمة بين بايدن ونتنياهو بشأن غزة وأعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد اقرأ أكثر ⮕