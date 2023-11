ضبط امرأة عطّلت حركة المرور وخالفت الآداب العامة

ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، امرأة ظهرت في محتوى مرئي، أثناء تعطيلها حركة المرور، في أحد الشوارع العامة، ومخالفة الآداب العامة. .وأوضح الأمن العام أنه جرى اتخاذ الإجراءات العامة بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة.

ضبطت دوريات الأمن في منطقة الرياض امرأة ظهرت في محتوى مرئي أثناء تعطيلها حركة المرور في أحد الشوارع

ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الرياض امرأة ظهرت في محتوى مرئي أثناء تعطيلها حركة المرور في أحد الشوارع العامة ومخالفة الآداب العامة.

